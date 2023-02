Roest zorgt voor verrassing op 1.500 meter door Nuis en Krol te verslaan

Roest had in Wesly Dijs een goede tegenstander op de middellange afstand. Hij moest zijn best doen om Dijs bij te halen en de rit te winnen. Een fenomenale slotronde van 27 seconden hielp hem naar een eindtijd van 1.44,55.

Voor Roest is het al zijn tweede titel van dit weekend. Op de 5.000 meter was hij vrijdagavond ook al de sterkste.

Voor olympisch kwampioen Nuis was het seizoen begon wat stroef begonnen, vanwege een liesblessure. Door gebrek aan wedstrijdritme duurde het even voordat hij zich weer kon meten met de wereldtop. Bij de recentste wereldbekerwedstrijden, halverwege december in Calgary, was hij weer helemaal terug en pakte hij goud.

Krol greep daar het brons, net zoals hij deed bij de tweede World Cup van het seizoen. De regerend wereldkampioen sprint kent een wisselvallig seizoen. Zo liep hij de EK sprint mis, waardoor hij zijn Europese titel niet kon verdedigen.

De strijd tussen Nuis en Krol ging gelijk op en werd pas beslist op de streep. Krol kwam enkele millimeters eerder over de streep. Zijn tijd (1.44,86) was echter niet genoeg om Roest te verslaan.

Pijn bij Nuis

"Het deed vooral heel erg pijn", zei Nuis na afloop. "Dit zijn wel de mooiere ritten voor een schaatser, om tegen elkaar op het scherpst van de snede te winnen."

Mede door een missertje in de bocht kon Nuis de winst niet pakken. "Veel te vroeg op de blokken, echt een beginnersfout. Dan doe ik mezelf gewoon de das om. Ik lig bijna op m'n snufferd."

Roest zag het vanaf het middenterrein aan en concludeerde dat hij in vorm is. "Het is zwaar ijs. Dan moet je in goeden doen zijn om door te blijven stampen."