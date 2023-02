16-jarig meisje komt om bij haaiaanval in rivier bij Perth in Australië

In de Australische stad Perth is een 16-jarig meisje om het leven gekomen toen ze in een rivier werd aangevallen door een haai. Ze werd door de hulpdiensten uit het water gehaald, maar de verwondingen aan haar benen waren zo ernstig dat hulp niet meer mocht baten.

Volgens de Australische politie was het meisje met vrienden op de Swan River aan het jetskiën toen ze waarschijnlijk een groep dolfijnen zagen. Het meisje sprong in het water om met de dolfijnen te willen zwemmen.

"De familie was er niet bij toen het gebeurde, maar haar vrienden wel", zegt een politiewoordvoerder. "Je kunt je voorstellen dat dit een buitengewoon traumatische gebeurtenis is." Het is nog niet bekend om wat voor soort haai het ging.

Ruim eeuw geleden

Het is niet voor het eerst dat er een haai gesignaleerd is in de Swan River, die door een groot deel van Perth stroomt. Ook een aanval is niet uniek, maar wel zeldzaam. Volgens een Australische database van haaienaanvallen was er sinds 1969 maar één aanval, namelijk in 2021. Het slachtoffer overleefde en behield tot verbazing van artsen zijn beide benen.

De laatste dodelijke aanval in de rivier in Perth is van een eeuw geleden. In 1923 overleed een 13-jarige jongen na een aanval van een stierhaai.