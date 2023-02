CDA wil weer verbinden: "Dit jaar is ommekeer nodig"

De landelijke politiek is de verbinding met de samenleving verloren en het CDA wil die "ontrafelende saamhorigheid" aanpakken. Op een CDA-congres ter gelegenheid van de aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen zei partijleider Hoekstra dat er een "ommekeer" nodig is: het CDA wil weer een partij voor "heel Nederland" zijn.

Voorafgaand aan het congres in Amersfoort, flyerend op de Hilversumse markt, zei Hoekstra tegen de NOS "ruiterlijk te erkennen" dat het CDA ook decennia heeft meebestuurd. Desondanks is volgens hem nu een koerswijziging nodig.

Eerder deze week presenteerde het CDA al het plan Voor Heel Nederland. Daarin staat het voorstel om de ongelijkheid aan te pakken, volgens de partij een grote oorzaak van onvrede onder burgers, zowel in de stad als op het platteland. Volgens Hoekstra, die niet alleen op het platteland maar "zelfs in het centrum van Amsterdam" het afgelopen jaar omgekeerde vlaggen zag hangen, moet 2023 het jaar van de ommekeer worden.

Verplichte dienstplicht

Om die ommekeer en het gevoel van saamhorigheid te versterken wil het CDA dat jongens en meisjes minimaal één jaar dienstplicht gaan vervullen. Hoekstra zegt dat jongeren in dit land "geweldige individuele vrijheden" hebben waar best zo'n dienstjaar tegenover mag staan. "Dat past in een lange traditie. Lubbers pleitte er eerder voor, en ook Balkenende en Buma, en ik vind dat de tijd nu is gekomen om het in de volle breedte in te voeren", aldus Hoekstra, verwijzend naar voorgaande CDA-leiders.

Om de samenleving verder leefbaar te houden herhaalde Hoekstra ook het al eerder geuite CDA-pleidooi voor een hardere aanpak van het migratieprobleem. "Als we de grenzen binnen Europa open willen houden, moeten ze om heel Europa heen dicht."

Hoekstra zei in zijn toespraak opnieuw voorstander te zijn van "realistisch stikstofbeleid" waar goede natuur en een "fatsoenlijke toekomst voor onze boeren" hand in hand gaan. Hij ging er verder niet op in hoe dat er precies moet uitzien. Het stikstofbeleid blijft een heikele kwestie voor het CDA: deze zomer nam Hoekstra enigszins afstand van de stikstofdeadline van het kabinet, maar hij zei tegelijkertijd vast te houden aan de kabinetsdoelen om de uitstoot te reduceren. In steeds meer provincies verzetten CDA-bestuurders zich nu tegen het landelijke stikstofbeleid.

'Eigen Kracht'

Nu de BoerBurgerBeweging BBB het in al die onrust over het stikstofbeleid in de peilingen goed lijkt te doen en het CDA op verlies lijkt te staan, vindt Hoekstra het voor het CDA vooral van belang om "gewoon van de eigen kracht te blijven uitgaan". Hij erkent dat het CDA geen makkelijk jaar achter de rug heeft, maar volgens hem leven we ook in een tijd waarin "verantwoordelijkheid nemen niet altijd tot waardering leidt". Hoekstra is naar eigen zeggen optimistisch en denkt dat "degelijke bestuurders en verstandige beslissingen" uiteindelijk het best zijn voor Nederland.

Hoekstra verwees in zijn speech ook nog naar de "linkse wolk", waarvoor VVD-leider Rutte en VVD-Eerste Kamer-lijsttrekker Schippers waarschuwden nu GroenLinks en PvdA verder gaan samenwerken . "Het CDA zoekt naar oplossingen die de samenleving voor heel Nederland versterken. Nederland is niet gebaat bij kunstmatige spelletjes over linkse of rechtse wolken."