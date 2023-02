Schulting op 1.000 meter soeverein naar zevende wereldbekergoud dit seizoen

Suzanne Schulting heeft dit seizoen weinig races nodig om een medaille te pakken. Bij de eerste kans tijdens het wereldbekerweekend in Dresden, de vijfde van dit seizoen, was het al raak. Ze pakte goud op de 1.000 meter voor de Belgische Hanne Desmet en de Chinese Zhang Chutong. Schulting nam al vroeg samen met trainingsmaatje Desmet de leiding en stond die niet meer af. Een aanval in de slotfase van Desmet werd vakkundig afgeslagen. Het leverde Schulting haar zevende gouden medaille dit wereldbekerseizoen op. Dat deed zelfs Schulting zelf niet eerder. Even wat statistieken op een rij. Dit was Schultings 78ste internationale finale, haar 33ste internationale finale op de 1.000 meter en daarvan pakte ze voor de zeventiende keer het goud. Schulting verslaan in een finale op de 1.000 meter is niet eenvoudig. Bekijk hier de reactie van Schulting:

Suzanne Schulting reageert na haar gouden medaille op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden. - NOS

Eerder op de dag gleed Schulting in de halve finales soeverein naar een finaleplek. In de kwartfinales was ze nog goed weggekomen, nadat zij onderuit werd gereden door de Poolse Natalia Maliszewska, waarna de Nederlandse een advance kreeg van de jury. In de finale legde Schulting de verhoudingen nog even bloot. Ook Michelle Velzeboer en Selma Poutsma deden mee in de series, maar die strandden in de kwartfinales. Dat was ook grotendeels te danken aan de Duitse thuisrijder Anna Seidel, die flink liep te beuken in de heat. Haar vriend, die in de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL speelt, zal trots geweest zijn. Choi wint 1.500 meter Op de 1.500 meter stelden de shorttracksters ietwat teleur. Geen enkele schaatsster plaatste zich voor de A-finale. Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof, die zich via de herkansingen plaatste voor het hoofdtoernooi, liepen beiden een straf op in de halve finales en konden een finaleplek vergeten. Dat was vooral voor Velzeboer een flinke tegenvaller. Rianne de Vries plaatste zich nog wel voor de B-finale en kwam daarin tot de vijfde plek. Het goud was voor Choi Minjeong, haar 25ste gouden wereldbekermedaille in haar carrière.

Bekijk hier de finale van de 1.500 meter bij de mannen tijdens het wereldbekerweekend in Dresden. Suzanne Schulting wint haar zevende gouden wereldbekermedaille van dit seizoen. - NOS

Op de mijl bij de mannen ging het iets beter, maar ook niet vanzelf. Jens van 't Wout en Friso Emons hadden eenvoudig de finale bereikt, omdat de achterliggers op plek drie, vier en vijf elkaar bijna allemaal omver schaatsten, maar in de finale ging het mis. Met zes ronden te gaan voerde Emons het tempo flink op. Van 't Wout ging in zijn kielzog mee en beide Nederlanders trokken aardig door. Maar toen kwam Lee June Seo ertussendoor gestoven. Ook de Italiaan Pietro Sighel, die vrijdag nog zo hard was gevallen, stoof erlangs. Van 't Wout lag lang onbedreigd derde en leek naar brons te rijden, totdat hij enkele bochten voor het einde onderuitging. Emons bleef wel op de ijzers staan en eindigde als vierde. Melle van 't Wout plaatste zich niet voor de finale, in zijn halvefinaleheat werd hij vrij kansloos voorlaatste. Bekijk hier de reactie van Emons na zijn vierde plek:

Friso Emons reageert na zijn vierde plek op de 1.500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden. - NOS

Op de 1.000 meter speelden de Nederlandse mannen een bijrol. Itzhak de Laat reed de B-finale, waarin hij zich leek te sparen voor de gemengde aflossing, die erna nog volgde. Sjinkie Knegt had zich via de herkansingen geplaatst voor de kilometer, maar kwam niet door de kwartfinales heen. Park Ji Won ging ervandoor met het goud, zijn zesde wereldbekergoud van dit seizoen.

Bekijk hier de finale van de mixed relay tijdens het wereldbekerweekend in Dresden. In een fraaie rit rijdt Nederland naar het brons. - NOS

De finale op de gemengde aflossing in Dresden was er een om in te lijsten. Namens Nederland verschenen Schulting, Xandra Velzenboer, De Laat en Melle van 't Wout aan de start en ze wonnen brons. Vanaf de start reden de Nederlanders de hele eerste helft van de race op kop. De onrust begon bij de inhaalmanoeuvre van de Zuid-Koreaanse Choi bij Schulting. Daarna ging het los. De Italianen bleven het koelst. Hun tactiek van wachten, wachten, wachten, bleek slim. Hun vedette Sighel bleef het koelst van allemaal en maakte het knap af voor Italië. Een dag eerder lag Sighel nog doodstil tegen de boarding na een harde val, een etmaal later bezorgde hij zijn land het wereldbekergoud. Nederland, dat in de heats telkens de snelste tijd had neergezet, kwam als derde over de streep. Net achter de Zuid-Koreanen. Zondag finales aflossing Zondag betreden de shorttrackers weer het ijs in Dresden. De vrouwen en de mannen rijden de kwartfinales, halve finales en de finale van de 500 meter en de 1.500 meter. Ook de finales van de aflossing bij de mannen en de vrouwen staan gepland. De Nederlandse vrouwen plaatsten zich in de sterkste opstelling - Poutsma, Schulting, Van Kerkhof en Velzeboer - probleemloos voor de finale. Bij de mannen, bestaande uit Emons, Knegt, Melle van 't Wout en Kay Huisman, ging het minder rooskleurig. Huisman ging voor de tweede dag op rij onderuit, waardoor Nederland de B-finale zal rijden.