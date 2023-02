Schulting op 1.000 meter soeverein naar zevende WB-goud dit seizoen

Even wat statistieken op een rij. Dit was Schultings 78ste internationale finale, haar 33ste internationale finale op de 1.000 meter en daarvan pakte ze voor de zeventiende keer het goud. Schulting verslaan in een finale op de 1.000 meter is niet eenvoudig.

Suzanne Schulting heeft dit seizoen weinig races nodig om een medaille te pakken. Bij de eerste kans tijdens het wereldbekerweekend in Dresden, de vijfde van dit seizoen, was het al raak. Schulting pakte goud op de 1.000 meter. Ze was sneller dan de Belgische Hanne Desmet en de Chinese Zhang Chutong.

Eerder op de dag gleed Schulting in de halve finales soeverein naar een finaleplek. In de kwartfinales was ze nog goed weggekomen, nadat zij onderuit werd gereden door de Poolse Natalia Maliszewska, waarna de Nederlandse een advance kreeg van de jury. In de finale legde Schulting de verhoudingen nog even bloot.

Ook Michelle Velzeboer en Selma Poutsma deden mee in de series, maar die strandden in de kwartfinales. Dat was ook grotendeels te danken aan de Duitse thuisrijder Anna Seidel, die flink liep te beuken in de heat. Haar vriend, die in de Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL speelt, zal trots geweest zijn.

Choi wint 1.500 meter

Op de 1.500 meter stelden de shorttrackster ietwat teleur. Geen enkele schaatsster plaatste zich voor de A-finale. Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof, die zich via de herkansingen plaatste voor het hoofdtoernooi, liepen beiden een straf op in de halve finales en konden een finaleplek vergeten. Dat was vooral voor Velzeboer een flinke tegenvaller.

Rianne de Vries plaatste zich nog wel voor de B-finale en kwam daarin tot de vijfde plek. Het goud was voor Choi Minjeong, haar 25ste gouden wereldbekermedaille in haar carrière.