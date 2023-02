Vanavond op tv: Partijcongressen PvdA, GroenLinks en CDA • Recordwinst Shell

Verkiezingen op komst

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart zijn er vandaag drie partijcongressen: van het CDA, de PvdA en GroenLinks. Er staat veel op het spel: de provinciebesturen hebben grote invloed op het milieu- en stikstofbeleid en op de wegen- en woningbouw.

Bij het CDA is vooral stikstof een heet hangijzer. CDA-bestuurders in de provincies verzetten zich tegen het stikstofbeleid van het 'eigen' kabinet. Bij de PvdA en GroenLinks wordt er gestemd over volgende stappen in de partijfusie.

Onze verslaggevers zijn erbij. Met politiek duider Nynke de Zoeten blikken we vooruit op de verkiezingen.