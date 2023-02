United wint ondanks tien man, koploper Arsenal onderuit tegen Everton

Manchester United is in de Premier League met een zwaarbevochten 2-1 overwinning op Crystal Palace drie punten ingelopen op koploper Arsenal, dat verrassend met 1-0 verloor bij Everton.

Met onder andere Wout Weghorst in de basis kwam United op Old Trafford in de eerste helft op 1-0. Will Hughes maakte hands in het penaltygebied en dus ging de bal op de stip. Bruno Fernandes tikte 'm strak binnen.

In de 60ste minuut werd Weghorst gewisseld voor Marcus Rashford. Die stond nog geen minuut in de punt van de aanval, kreeg de bal voor en tikte 'm binnen met een simpele voetbeweging. Sneu toeval voor Weghorst, die een prima partij speelde.

Bij de keel grijpen

In de 70ste minuut kreeg Casemiro rood, na een video-analyse van de VAR, die zag hoe de United-speler bij een groepsopstootje buiten de lijnen Hughes bij de keel greep.