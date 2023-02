Koploper Arsenal struikelt verrassend bij laag geklasseerd Everton

In de jacht op de veertiende landstitel heeft Arsenal zaterdagmiddag dure punten verspeeld. De koploper ging in Liverpool verrassend met 1-0 onderuit bij Everton. Het was pas de tweede nederlaag dit seizoen voor Arsenal, dat begin september onderuit ging bij Manchester United.

De nieuwe hoofdtrainer Sean Dyche (hij volgde de ontslagen Frank Lampard op) had de ontevreden aanhang van Everton passie en werklust beloofd. En zijn team werkte zich inderdaad een slag in de rondte en gaf Arsenal geen tijd.

Het tegenvallende Arsenal ontworstelde zich na rust iets aan de druk, maar incasseerde na een uur wel een doelpunt. Aanvoerder Martin Odegaard liet zich bij een corner gemakkelijk wegzetten door James Tarkowski en die kopte raak.