Vijftig wagons van goederentrein VS ontspoord, enorme vlammenzee

In de Amerikaanse staat Ohio zijn vijftig wagons van een goederentrein ontspoord. Door de ontsporing is een grote brand ontstaan met dikke rookwolken tot gevolg. Die zijn volgens meteorologen zo groot dat ze ook op op de weerradar te zien zijn.

Een gedeelte van het dorp East Palestine, dat naast de spoorweg ligt, is vanwege de brand ontruimd. Het gaat om een gebied binnen 1,5 kilometer van de spoorlijn. Mensen worden opgevangen in een school en een gemeenschapshuis. Wie buiten het gebied woont, wordt geadviseerd binnen te blijven.

Volgens spoorwegmaatschappij Norfolk Southern vervoerde de trein allerlei goederen vanuit Madison, in de staat Illinois, naar Conway in Pennsylvania. Waardoor de trein kon ontsporen is onduidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Vrieskou maakt blussen lastig

Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en de brandhaarden te lokaliseren. Wat er precies in brand staat is niet duidelijk. Medewerkers in beschermende pakken onderzoeken of er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Het blussen van de brand wordt bemoeilijkt door de kou: in East Palestine vroor het afgelopen nacht 12 graden.