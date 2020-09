Trump kan kandidaat voor Hooggerechtshof voordragen

President Trump is verzekerd van genoeg Republikeinse stemmen in de Senaat om zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof te kunnen voordragen.

Er moet een nieuwe rechter worden benoemd, omdat rechter Ruth Bader Ginsburg vrijdag is overleden. De Democraten vinden dat er in een verkiezingsjaar geen nieuwe rechter kan worden benoemd, en zeker niet zo kort voor de verkiezingen in november.

Tot nu toe was niet zeker of er wel genoeg Republikeinen waren die ermee instemden dat er nu een nieuwe rechter zou worden voorgedragen.

Steun Romney

De Republikeinse senator Mitt Romney zou naar verwachting één van de sceptici zijn. In het verleden heeft hij verschillende aanvaringen gehad met Trump. Maar vandaag zei Romney dat hij nou eenmaal de wet moet volgen. "Als de kandidaat wordt voorgesteld, zal ik toetsen of die geschikt is," zei hij in een verklaring.

En hierdoor zijn er maar twee Republikeinen die tegen de benoeming vóór de verkiezingen zijn en is een meerderheid ervoor om te gaan stemmen over Trumps kandidaat.

Bekendmaking zaterdag

Trump zegt dat hij de naam zaterdag bekend zal maken. Rechters van het Hooggerechtshof worden voorgedragen door de president van de VS, maar moeten worden goedgekeurd door de Senaat. Verwacht wordt dat Trump de kans grijpt om een een conservatieve rechter te benoemen ter vervanging van de liberale Ginsburg.