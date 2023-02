Rijpma-de Jong verslaat knokkende Schouten op 3.000 meter, Kok verslaat Leerdam

In de rit die volgde beet langeafstandsspecialiste Marijke Groenewoud zich stuk op de tijden van Rijpma-de Jong en Beune. Schouten, die in 2021 en 2022 de Nederlandse titel had veroverd, kwam in de slotrit in actie.

Het was voor de drievoudig olympisch kampioene haar eerste race in wedstrijdverband na een lange winterstop. Schouten had er namelijk voor gekozen de NK allround over te slaan, waardoor ze ook de EK in Hamar miste.

Ook de 1.500 meter van vrijdagavond besloot ze over te slaan, omdat ze daar naar eigen zeggen "weinig te zoeken" had. Op de 3.000 meter werd al snel duidelijk dat ze nog zoekende is naar haar vorm.

In het interview na haar derde plaats schoot Schouten vol. De drukte na haar olympische succes werd haar de afgelopen tijd iets te veel: