Kok flink sneller dan Leerdam op eerste 500 meter NK afstanden

Femke Kok heeft bij de eerste 500 meter bij de Daikin NK afstanden een behoorlijk gat geslagen met topfavoriete Jutta Leerdam. Het verschil tussen beide sprintsters is 0,32 seconden. Tussen Kok en Leerdam, die de derde tijd neerzette, staat nog Michelle de Jong.

Zoals wel vaker dit seizoen werd op de kortste sprintafstand een tweestrijd tussen Leerdam en Kok verwacht. Onder meer bij de NK en de EK sprint bezetten de twee Nederlandse vrouwen de hoogste twee tredes van het podium.

Bij beide toernooien was Leerdam sterker dan Kok en ook bij de wereldbekerwedstrijden was ze drie van de vier keer sneller dan haar landgenote. Ze gold dan ook als topfavoriete voor de Nederlandse titel op de 500 meter.

Leerdam na Kok op het ijs

De 24-jarige Leerdam, die de 1.000 meter als favoriete afstand heeft, kwam in de rit na Kok op het ijs en wist dus wat haar te doen stond. De twee jaar jongere Kok had namelijk 37,48 neergezet.

Leerdam reed tegen De Jong en de nummer drie van vorig jaar verraste de regerend Nederlands kampioene. De Jong klokte 37,65 en klopte daarmee Leerdam, die in 37,80 over de finish kwam.

Dat beiden niet aan de tijd kwamen van Kok, was voor de nummer een van de eerste omloop een verrassing. "Ik was helemaal niet tevreden over mijn rit", erkende Kok. "Ik dacht toen ik over de streep kwam in deze tijd: ik weet niet of het wel genoeg gaat zijn."