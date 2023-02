Schiphol moet orde op zaken stellen, zeggen reisorganisaties

De koepel van reisorganisaties, ANVR, is boos dat Schiphol in de meivakantie mogelijk toch weer vluchten schrapt. Dat zegt directeur Frank Oostdam in reactie op een interview met Schiphol-topman Ruud Sondag. Vrijdag zei Sondag in Het Financieele Dagblad dat er opnieuw problemen met afhandelbedrijven dreigen.

"We zijn hier helemaal niet blij mee, twee weken geleden kwam Schiphol nog met een heel ander bericht", reageert Oostdam. "Ze moeten doen wat ze hebben beloofd. De reiziger moet niet opnieuw de dupe van chaos worden."

Twee weken geleden zei directeur Sondag nog in De Telegraaf dat er na maart geen limiet meer zou zijn op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken. Hoewel er nog naar personeel werd gezocht, zouden de reisbeperkingen tot het verleden horen.

Maar gisteren meldde de topman plots dat de afhandelbedrijven op de luchthaven nog altijd op zoek zijn naar honderden werknemers. "Als dat probleem niet binnen enkele weken wordt opgelost, zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen", sprak Sondag.

'Niet netjes naar reizigers'

De afhandelbedrijven worden ingehuurd door luchtvaartmaatschappijen en niet door Schiphol. Zodoende gaat de luchthaven dan ook niet over onderhandelingen met de bedrijven. Maar volgens de ANVR lijkt het er nu op dat Schiphol de verantwoordelijkheid voor het probleem af probeert te schuiven op de afhandelbedrijven. Dat is volgens de branchevereniging "niet netjes naar de reizigers toe".

Ook reisorganisatie Tui, die is aangesloten bij de ANVR, laat in een schriftelijke reactie weten verbaasd te zijn door de boodschap van Schiphol. "Schiphol meldde een paar weken geleden alles onder controle te hebben, met slechts enkele piekmomenten als aandachtspunt." Vooralsnog zegt Tui dat er geen vluchten zullen worden geschrapt. Ook concurrent Corendon zegt geen vluchten te gaan schrappen.

ANVR wijst ook de afhandelbedrijven op hun verantwoordelijkheid. "Als zij een salarisverhoging niet kunnen betalen, moet de verhoging maar in de ticketprijs worden verrekend. Het loon moet passend zijn voor de zwaarte van het werk dat medewerkers doen", stelt Oostdam.

Chaotische taferelen

Vorige zomer stond in het teken van chaos op de luchthaven. Dat begon al in het voorjaar, toen bagage-afhandelaars een wilde staking in gang zetten. Zij waren ontevreden over hun loon en over de arbeidsomstandigheden. Daardoor ontstonden personeelstekorten.

Ook bij de beveiliging waren er onvoldoende werknemers, wat leidde tot chaotische taferelen op de luchthaven. Reizigers moesten soms urenlang buiten in de rij wachten. Ook werden talloze vluchten geannuleerd.

Die personeelstekorten zijn nog altijd niet opgelost, zei Sondag gisteren. Volgens hem is er een structureel tekort van 300 tot 500 medewerkers. Daarbij is ook nog de vrees dat er de komende maanden personeel zal vertrekken. "Het pakket arbeidsvoorwaarden voor deze mensen is gewoon niet aantrekkelijk genoeg", aldus Sondag.

Maar met die uitleg gaat de ANVR dus niet akkoord. "Schiphol moet de zaken op orde hebben, ze moeten niet naar andere partijen gaan wijzen", vindt Oostdam.