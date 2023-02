Permanente toegangscontrole station Maarheeze vanwege overlast asielzoekers

NS gaat alle reizigers op station Maarheeze (NB) controleren op een vervoersbewijs. De permanente toegangscontrole wordt komende maandag ingevoerd omdat asielzoekers van het nabijgelegen azc in Budel nog altijd overlast zouden veroorzaken.

"Van de eerste tot de laatste trein zullen we reizigers gaan controleren", zegt Leonie Bosselaar van de Nederlandse Spoorwegen. "19,5 uur per dag".

De hele dag door worden daar teams van vier mensen ingezet, een combinatie van eigen NS-personeel en ingehuurde beveiligers.

NS zegt geen andere oplossing te zien. "De laatste anderhalf jaar hebben we continu te maken met intimidatie en bedreiging van onze collega's door mensen die zonder kaartje willen reizen", aldus Bosselaar. "Elke maand weer is sprake van tientallen meldingen. Dat zijn scheldpartijen, maar soms wordt het ook fysiek."

Ondanks samenwerking tussen de gemeente, de politie en NS en maatregelen zoals de inzet van beveiligers met een hond, extra veiligheidspersoneel en gericht cameratoezicht, daalde het aantal incidenten niet in die anderhalf jaar, stelt Bosselaar bij Omroep Brabant. "Het aantal incidenten steeg dus niet. Maar het daalde ook niet."

Preventief fouilleren

Het azc in Budel was vooral vorig voorjaar veel in het nieuws. Er waren geweldsincidenten, waaronder steekpartijen en vechtpartijen. Dorpsbewoners voelden zich vaak niet veilig op straat. Een jaar geleden liet staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid weten dat er in drie maanden tijd 58 bewoners van het azc door de politierechter voor allerlei vergrijpen waren veroordeeld.

In dezelfde tijd werd een aantal maatregelen genomen om de veiligheid in en rond het azc te verbeteren. Het gebied werd aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat er preventief gefouilleerd kan worden.

Veiligelanders

Het lijkt erop dat de meeste problemen werden veroorzaakt door 'veiligelanders', mensen uit landen die volgens de IND veilig zijn in hun land van herkomst en dus geen kans maken op een verblijfsstatus in Nederland.

De gemeenteraad van Cranendonck (waar Budel onder valt) probeert al geruime tijd om het azc te sluiten, maar dat kan pas als de vergunning afloopt. Dat is op 1 juli 2024.