Falend systeem leidde tot lancering brok ijs op auto in Farmsum

Een systeemstoring leidde er in december toe dat een windmolen in Farmsum een groot stuk ijs lanceerde. Het kwam terecht op een auto en de bestuurder kwam met de schrik vrij.

De windmolen heeft een systeem dat moet waarschuwen bij ijsvorming in de molen, maar dat liet het afweten, blijkt nu uit onderzoek van de provincie Groningen.

Het brok ijs belandde op de voorruit van de auto van Anne-Wil Brontsema. Zij raakte niet gewond, maar is wel enorm geschrokken. "Er ligt daar ook een fietspad naast de weg, hè. Ik dacht wel, als je zo'n brok op je hoofd krijgt, ben je echt dood", zegt ze bij RTV Noord.

Het gebeurde op zaterdagmiddag 17 december vorig jaar. De temperatuur lag net onder het vriespunt. Brontsema reed op de N992 van haar woonplaats Woldendorp naar de supermarkt.

"Boodschappen doen. Ik zag niks aankomen. Ineens was er een klap. Wat is dit nou?, dacht ik. Het was wel duidelijk dat er iets heel zwaars op die voorruit was gevallen. Hij bolde ook helemaal naar mij toe. Er moet dus wel iets uit de lucht zijn gevallen. Iets uit of van een vliegtuig, dacht ik in eerste instantie."

"Er reed wel een auto achter mij, en die man heeft het allemaal zien gebeuren. Het kwam van een molen, zei hij. Verderop op de weg zag je ook nog wel meer grote brokken ijs liggen", vervolgt ze. Langs de N992 staat een hele rij windmolens.

Windmolens stilgezet

De politie sloot de weg na het ongeluk direct af. Een uur later werden op last van de provincie ook de andere windmolens van het Windpark Zuid Delfzijl langs de weg stilgezet.

Uit een eerste onderzoek van de provincie blijkt nu dat een technische storing de oorzaak is. Elke windmolen is uitgerust met een ijsdetectiesysteem: een systeem dat waarschuwt als sprake is van gevaarlijke ijsvorming tussen de wieken of elders in of op de turbine.

"Op basis van het ijsdetectiesysteem kan een turbine stil worden gezet zodat er geen gevaarlijke situatie ontstaat", schreven Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen gisteren. "Daarom is er geen aanleiding elke turbine nabij wegen, fietspaden of woningen direct stil te zetten bij vorst. Voorwaarde is wel dat het systeem goed functioneert. In dit geval was dat niet zo."

Nieuwe problemen voorkomen

Het provinciebestuur is nu samen met de Omgevingsdienst Groningen en de turbine-exploitanten een nieuw onderzoek begonnen om te achterhalen waarom het systeem niet functioneerde. Al is het maar "om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich nogmaals kan voordoen", aldus GS.

Energiebedrijf Engie heeft contact opgenomen met Anne-Wil Brontsema en de materiele schade vergoed. "Zij is, begrijpelijk, heel erg geschrokken", aldus een woordvoerder.