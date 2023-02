Waar kunnen Wout en Mathieu elkaar pijn doen op WK-parcours in Hoogerheide?

De WK veldrijden in Hoogerheide zijn dit weekend live te volgen bij de NOS. Op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app kun je op zaterdag vanaf 14.50 uur kijken naar de wedstrijd bij de vrouwen . Op zondag begint om hetzelfde tijdstip de wedstrijd bij de mannen .

Op diezelfde plek vertelt de inmiddels 42-jarige Al over het zeer herkenbare parcours. "De lussen in het weiland en het bos, de Brabantse wal op en af, de enorme VIP-tenten en de energie zuigende klim op de Scheldeweg aan het einde van iedere ronde."

Destijds was de finish nog wel in de Raadhuisstraat, middenin het dorp. Daarna verhuisde de complete wedstrijd naar het open terrein ten zuidwesten van het dorp. De streep werd getrokken op de Scheldeweg. Daar was vijf jaar later wéér het WK, waar Al 26ste werd.

Die trap is 10 meter hoog en telt 36 treden en hij ligt een meter of 450 voor de finish. Na de trap volgt een schuine afdaling en dan draaien ze naar links het laatste stuk op. "Een klim op de macht richting de finish. Vroeger kwam je hier van beneden uit het weiland en draaide je rechtsom. Dit is wat technischer, maar vooral als het modderig is en dat is niet zo".

Bij de mannen ligt dat anders. "Als ze beiden foutloos rijden zie ik Wout van Aert niet ergens even wegrijden bij Mathieu van der Poel of andersom. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Het verschil gaat alleen zitten in kleine foutjes want die komen er altijd als je ruime een uur geconcentreerd op de limiet rijdt."

Grote vraag is natuurlijk of één van de favorieten een uitgesproken voordeel ondervindt van dit parcours. Fem van Empel of Puck Pieterse bij de vrouwen? "Ik vind dit een rondje voor Van Empel. Zij kan haar enorme power hier goed kwijt. Pieterse is technischer en springt wat makkelijker, maar op pure inhoud is Van Empel beter."

Al maakt één belangrijk voorbehoud: "Voor een spannende strijd moet de rug van Mathieu wel in orde zijn". Vorige week liet Van der Poel met de zege in Besançon zien dat het met de rug wel in orde is. En de historie aan de rand van Hoogerheide is wel duidelijk in zijn voordeel. Hij won al vijf keer de wereldbekerwedstrijd.

Wout van Aert was maar één keer de sterkste. Maar dat was wel direct het wereldkampioenschap voor beloften in 2014. De Belg stond op het podium aan de Scheldeweg te stralen in de regenboogtrui.

Van der Poel wilde, gehinderd door een keelontsteking, eigenlijk afstappen, maar bedacht zich en knokte zich naar brons. Afstappen op de geboortegrond van zijn vader kon hij natuurlijk niet maken.