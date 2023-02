Canadese tiener wint, met hulp van haar opa, 33 miljoen euro

Juliette Lamour (18) uit het Canadese Sault Ste. Marie, Ontario, was alweer vergeten dat ze een lot had gekocht. Maar toen ze in de pauze van haar werk bij een apotheek hoorde dat iemand uit haar woonplaats de trekking van 7 januari had gewonnen, besloot ze toch haar lot maar even te controleren.

Toen Lamours leidinggevende het lotnummer invoerde in de mobiele app van zijn telefoon, verscheen "Big Winner": Lamour had 48 miljoen Canadese dollar gewonnen, oftewel 33 miljoen euro. Daarmee is ze de jongste Canadees ooit die zo'n groot geldbedrag heeft gewonnen.

Het idee om een lot te kopen kwam van haar opa, om op die manier haar achttiende verjaardag te vieren. "Toen ik naar de winkel ging, wist ik niet goed wat ik moest vragen omdat ik nog nooit een kaartje had gekocht", zegt ze bij Global News. "Daarom belde ik mijn vader die me vertelde dat ik een LOTTO 6-49 Quick Pick moest kopen."

Lamour is van plan om het geld "voorzichtig" te beleggen en te gebruiken voor haar studie geneeskunde. Als ze die heeft afgerond, wil ze met haar familie op reis.

Lamour wil het geld niet over de balk gooien. "Geld zegt niets over je," zegt ze. "Het werk dat je doet, zegt iets."