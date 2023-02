Paus tegen geestelijken in Zuid-Sudan: spreek je uit tegen geweld

Paus Franciscus heeft bij zijn bezoek aan Zuid-Sudan kerkleiders opgeroepen zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en onderdrukking. Het land wordt al jaren geteisterd door conflicten, geweld en voedselschaarste waardoor miljoenen mensen op drift zijn geraakt.

Op een bijeenkomst in de kathedraal van de hoofdstad Juba sprak Franciscus bisschoppen, priesters, diakens en nonnen toe. "Broeders en zusters, ook wij worden geroepen om in te grijpen. We kunnen niet neutraal blijven als we de pijn zien die wordt veroorzaakt door onrecht."

Gisteren liet de paus al in niet mis te verstane bewoordingen aan de politieke leiders van het land weten dat hij klaar was met het geweld. "Het moet afgelopen zijn", zei hij tegen een publiek met daarin onder anderen president Kiir en zijn rivaal vicepresident Machar. "Stop met het bloedvergieten, met de conflicten, met het geweld en het vingerwijzen wie ervoor verantwoordelijk is."

Vredesreis

Later vandaag volgt een ontmoeting met mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. Ook gaat hij in het bijzonder aandacht geven aan het lot van vrouwen in Zuid-Sudan, van wie velen te maken krijgen met seksueel geweld.

Franciscus kwam gisteren aan in Zuid-Sudan. De paus probeert al jaren de strijdende partijen tot elkaar te brengen om een einde te maken aan de deels etnische conflicten.