Atypische AZ-aanwinst Mijnans lacht altijd en kan 'Jan Mulderiaans dartelen'

"Elke dag trainde hij met die grote lach van hem. Sven straalde altijd plezier uit." Aan het woord is Henk van Stee, voormalig technisch directeur van Sparta Rotterdam. Hij was het die 4,5 jaar geleden Sven Mijnans van de amateurs naar Sparta haalde. Sindsdien is het snel gegaan. Vanavond kan Mijnans zijn debuut maken bij kampioenskandidaat AZ, dat om 18.45 uur aantreedt tegen FC Volendam, Junior accountmanager Van Stee was nog maar net in dienst bij Sparta toen hij door de scouts Ger Bruijs en Nico Jalink werd getipt. "Ik ben toen zelf bij een wedstrijd van zijn amateurclub Spijkenisse gaan kijken en vervolgens hebben we besloten om hem te halen."

Een van de eerste foto's van Sven Mijnans bij Sparta, op 18-jarige leeftijd - Pro Shots

Het telefoontje van Van Stee kreeg de toen net achttien jaar oude Mijnans terwijl hij stage liep. Hij volgde de opleiding junior accountantmanager. Een profloopbaan had hij eigenlijk wel uit zijn hoofd gezet, nadat hij twee jaar eerder was weggestuurd uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Gewogen en te licht bevonden. Een illusie armer keerde Mijnans terug bij Spijkenisse. Waar sommige talentvolle voetballers die het niet redden er de brui aan geven, zette Mijnans de knop snel om. Ook bij Spijkenisse speelde hij altijd met die grote lach.

Hij is een wat atypische voetballer. Misschien dat hij daardoor pas zo laat op waarde werd geschat door de profclubs. Ondanks zijn lengte (1,90 meter) is Mijnans geen geweldige kopper en moet hij het niet van zijn fysiek hebben. "Toen hij bij Sparta binnenkwam, was hij echt een fragiel mannetje", vertelt Van Stee. "Maar hij is technisch sterk, heeft een heel groot loopvermogen en een enorme winnaarsmentaliteit." Jan Mulderiaans dartelen Met zijn spel en vrolijke uitstraling stal Mijnans de afgelopen jaren de harten van prominente supporters. Columnist en Sparta-fan Hugo Borst noemde Mijnans in de Studio Voetbal-rubriek 'De Muurligger' al "de leukste voetballer in jaren", vanwege die "verrukkelijke lach". "Ons slangenmens kan Jan Mulderiaans dartelen en Van Gaaliaans efficiënt zijn", steekt Borst de loftrompet. "Maar ineens, zo gaan die dingen, is hij te groot geworden voor Sparta."

De rubriek de Muurligger in Studio Voetbal: een gesproken column van schrijver en columnist Hugo Borst. - NOS

Jan D. Swart omschrijft zichzelf als de 'zelfbenoemd voorzitter van de Sven Mijnans-fanclub'. Net als Borst geniet de auteur van de uitstraling van de middenvelder. "Ik ben een steeds grotere fan van voetballers die een tattoo niet nodig hebben om van enige betekenis te zijn", schreef Swart in Dagblad 010. En over de veelbesproken lach van Mijnans: "Een jongen met een rijbewijs uit Spikecity met donkere wenkbrauwen als jaloezieën over een genietend gezicht bij een doelpunt. En dan werkelijk niet alle tanden, maar ook alle kiezen bloot."

De jonge Sven Mijnans in actie voor Jong Sparta tegen de amateurs van GVVV - Pro Shots

Mijnans speelde twee jaar bij Jong Sparta in de Tweede Divisie voordat de laatbloeier op 20-jarige leeftijd debuteerde in de eredivisie. Het was nog even zoeken naar de ideale positie voor de linkspoot. Op 7, 8 of 10? "Daar heb ik leuke discussies over gevoerd met Sven", vertelt Van Stee. "Hij heeft als nummer 8 gespeeld en als rechtsbuiten die met zijn linkerbeen naar binnen trok. Maar ik vind hem op zijn best als nummer 10." "Vroeger had Sparta met Arjan van der Laan ook een lange en technisch vaardige nummer 10 met een groot loopvermogen. Ik heb Sven gezegd dat hij eenzelfde type kon worden."

Met zijn overstap naar AZ (voor 2,5 miljoen euro) lijkt Mijnans Van der Laan nu al te overtreffen. Van Stee zegt niet verbaasd te zijn door de ontwikkeling van de middenvelder. "Hij komt uit een goed gezin, zijn ouders zijn hele nuchtere mensen. En Sven heeft aan fysieke kracht gewonnen. Hij is echt veel sterker dan dat hij eruit ziet." 'Hij kan goed invallen' De voormalig technisch directeur verwacht dan ook dat Mijnans gaat slagen bij AZ. "Met zijn vrolijke uitstraling paste hij perfect bij Sparta; dat is een gemoedelijke club. Nu bij AZ wordt er meer geëist en is de druk om te presteren hoger." Maar laat je vooral niet misleiden door die eeuwige glimlach, wil Van Stee maar zeggen. "Sven is wel degelijk een speler die elke dag heel serieus traint om beter te worden." En nog een voordeel: "Hij kan goed invallen", vindt Van Stee. "Sven werkt altijd hard en brengt een bepaalde energie in een ploeg en in een wedstrijd. Misschien moet hij het in Alkmaar eerst met invalbeurten doen en kan hij daar geleidelijk belangrijker worden."