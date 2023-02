Onrust bij Bayern: directeur Kahn roept Neuer publiekelijk op het matje na kritiek

Kahn, ook oud-keeper van de club, vond de uitspraken van zijn aanvoerder niet kunnen. "Wat Manuel in delen van deze twee interviews heeft gezegd over Toni Tapalovic, doet hem geen recht en past niet bij de waarden van FC Bayern."

Kahn heeft gesprekken aangekondigd na de kritiek van doelman en aanvoerder Manuel Neuer in de Süddeutsche Zeitung. Die hekelde het besluit van de clubleiding om keeperstrainer Toni Tapalovic weg te sturen. "Het was het meest brute wat ik in mijn carrière heb meegemaakt en ik heb veel meegemaakt...", zei Neuer daarover.

Het is onrustig bij Bayern München. Aan de vooravond van de uitwedstrijd tegen Wolfsburg is er een flinke ruzie ontstaan tussen keeper Manuel Neuer en algemeen directeur Oliver Kahn.

Neuer ligt de laatste weken al flink onder vuur in Beieren. Na de uitschakeling op het wereldkampioenschap in Qatar ging de keeper op skivakantie zonder Bayern daar van op de hoogte te stellen. Tijdens het skiën brak hij een been, waardoor hij de rest van het seizoen niet meer in actie kan komen.

De directeur hekelde ook de timing van Neuer. Er komen volgens hem belangrijke wedstrijden aan. Bayern is de tweede seizoenshelft niet sterk gestart met drie gelijke spelen in de Bundesliga en in de Champions League wacht een zware ontmoeting met Paris Saint-Germain.