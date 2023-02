Meerdere aanhoudingen rond steekincidenten, jongen van 14 slachtoffer

Het Openbaar Ministerie ziet dat het geweld door minderjarigen en jongvolwassen het afgelopen jaar flink is toegenomen, zo schreef Nieuwsuur deze week. Hoewel exacte cijfers nog ontbreken, lijkt het bezit van messen onder jongeren en jongvolwassenen steeds gebruikelijker. Ook de afgelopen 24 uur was het op verschillende plekken in het land raak.

Gistermiddag werd in Hilversum een 14-jarige jongen neergestoken. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is zijn situatie stabiel. Van de dader of daders, vermoedelijk ook minderjarig, ontbreekt nog ieder spoor.

Twee mensen in Maastricht liepen vannacht verwondingen op nadat daar volgens de politie "mogelijk een steekincident" had plaatsgevonden. De politie zoekt nog naar de verdachte en heeft via Burgernet het signalement van een man verspreid vanwege een "strafbaar feit".

In Sittard, eveneens vannacht, vond een steekpartij plaats nadat twee mannen ruzie met elkaar hadden gekregen. Een van hen is met verwondingen aan het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De man die stak, is gearresteerd.

Een vrouw in Uden raakte gewond nadat zij waarschijnlijk met een kapot glas in haar gezicht werd gestoken. De politie kon de verdachte direct aanhouden.

Messenverbod voor jongeren

In 2020 bleek dat een groot deel van de burgemeesters voorstander is voor een messenverbod onder jongeren. Het kabinet werkt aan een wet om de verkoop van messen aan minderjarigen, in winkels en online, te verbieden.