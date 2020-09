Inktspotprijs voor beste politieke tekening voor Len Munnik

De Inktspotprijs voor de beste politieke tekening van het parlementaire jaar is gewonnen door Len Munnik. Hij krijgt de prijs voor de tekening 'Alles wordt weer normaal', die in juni in dagblad Trouw verscheen.

Het was de 28ste keer dat de Inktspotprijs werd uitgereikt. De verkiezing wordt elk jaar georganiseerd door de Stichting Pers en Prent.

De winnende tekening heeft als thema de situatie rond corona. Volgens het juryrapport is het knappe van deze cartoon dat hij niet zozeer confronteert als wel tot nadenken dwingt. De jury noemt Munnik "iemand die de gevolgen van de pandemie zowel dichtbij haalt als doortrekt tot een mondiaal probleem".

Er waren 108 inzendingen van 36 tekenaars. Volgens de jury was het ook voor tekenaars een moeilijke tijd. "Die arme tekenaars moesten, zoals altijd, in één beeld iets duiden, iets overweldigends, waarvan niemand de afloop wist. Maar ze bleven overeind."

Het is de tweede keer dat Munnik de Inktspotprijs wint; de eerste keer was in 1996.