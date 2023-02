Baby in shopper op straat gevonden in Duitsland

In de Duitse stad Braunschweig is een baby op straat achtergelaten in een winkeltas. Volgens de politie vond een vrouw het kindje afgelopen zondagavond al. Gisteren kwam de politie met het verhaal naar buiten, ook om degene te vinden die de baby daar liet staan.

De politie spreekt in een persbericht van een pasgeboren jongen die in lakens en dekens was gewikkeld. Hij was in een shopper neergezet voor een appartementencomplex. In de tas zat een briefje met het verzoek om het kind naar een zogeheten babyklep te brengen, een speciaal punt waar mensen in nood anoniem hun baby in veilige handen kunnen achterlaten.

De 60-jarige vrouw die het kindje vond, nam het mee naar huis en belde daar de hulpdiensten. Die hebben zich over het jongetje ontfermd. Het gaat naar omstandigheden goed met hem.

De politie heeft foto's van de gebruikte lakens en de shopper vrijgegeven in een poging om te achterhalen wie het kind op straat heeft achtergelaten.