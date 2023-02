Verstappen en Red Bull lijkt opnieuw gouden tandem, maar: 'Straf gaat pijn doen'

In Bahrein gaan de nieuwe F1-auto's eind deze maand hun eerste echte rondjes draaien. Drie dagen lang is daar een test, waar alle teams aan meedoen. "Een heel krap schema", benadrukt Verstappen. "Er kan zomaar iets tegenzitten. Als er een kinderziekte is, heb je maar heel weinig tijd om het op te lossen. Dan verlies je kostbare tijd die je niet meer terugwint. En de eerste grand prix is meteen een week later!"

De gelikte 'dummy' leek verdacht veel op de RB18, waarmee Verstappen vorig jaar vijftien grands prix won. De 25-jarige Nederlander gaf na afloop in een oneliner de perfecte samenvatting van de poppenkastvoorstelling. "Niks nieuws. Dit ging puur om onze kleuren en de sponsors. De echte auto komt pas in Bahrein."

Red Bull oogstte zeventien grand prix-zeges en liet slechts vijf kruimels over. Ferrari pakte vier racezeges; het jarenlang ongenaakbare Mercedes bleef steken op een overwinning. Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton belandde met lege handen op de pijnbank. Voor het eerst in zijn F1-carrière won de Brit geen enkele grand prix.

Dat Verstappen barst van het zelfvertrouwen is logisch. Op papier lijkt de wereldkampioen met Red Bull Racing ook komend seizoen een onverslaanbare tandem. In 2022 kleineerde de equipe rivalen Ferrari en Mercedes.

"Het is dus cruciaal dat de auto meteen goed en probleemloos rijdt", benadrukt de tweevoudig wereldkampioen het belang van de 'wintertest' in Bahrein. Maar onzekerheid hoort bij deze fase, weet hij uit ervaring. "Vorig jaar gingen de tests vlekkeloos en voelde alles goed, maar viel ik in de eerste drie races twee keer uit. Dus het moet een beetje meezitten, maar ik heb heel veel vertrouwen in dit team."

De maatregel moet achterhoedeteams en middenmoters de kans geven het gat met de top te dichten. "Ik denk dat we daarom gaan zien dat anderen een sprong maken", voorspelt Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. "Natuurlijk moeten we op onze hoede zijn voor Ferrari en Mercedes, maar ik verwacht nog een paar teams in de voorhoede. Er zal veel meer strijd zijn dan voorheen", denkt de Mexicaan.

Na vijftien grand prix-zeges in een jaar (een record in de F1-historie) is Max Verstappen in 2023 uiteraard de te kloppen coureur. Hij schiet als torenhoge favoriet uit de startblokken, maar er zijn wel degelijk struikelblokken. Die hebben alles te maken met aerodynamica. Concreet: beschikbare uren om de auto te verbeteren tijdens het seizoen.

Na het eerste seizoen met een nieuwe generatie auto's is helder dat Verstappens renstal het huiswerk -veroorzaakt door een grondig gewijzigd reglement- uitmuntend had gemaakt. Na enkele kinderziektehaperingen in het begin van het seizoen blonken de Bulls uit in beide doorslaggevende aspecten van de autosport: snelheid en betrouwbaarheid. In de geschiedenis van de Formule 1 bepaald geen gangbare combinatie.

De opgelegde straf gaat pijn doen. We incasseren het met tegenzin omdat we nog steeds van mening zijn dat we ons aan de financiële regels hebben gehouden.

Maar er is meer. Red Bull is gehandicapt door een eigen misstap. De renstal overschreed in 2021 - het jaar waarin Verstappen zijn eerste wereldtitel veroverde - het zogeheten budgetplafond.

"De opgelegde straf gaat pijn doen", zegt teambaas Christian Horner. "We incasseren het met tegenzin omdat we nog steeds van mening zijn dat we ons aan de financiële regels hebben gehouden. Al met al zal het ons zeker enkele tienden per ronde kosten. We moeten zorgen dat we nog efficiënter en scherper werken dan voorheen. Maar ik besef dat het lastig wordt om onze eigen successen te evenaren."

"Ik moet beter presteren en stabieler racen dan vorig jaar en denk dat dat kan. Ik ben inmiddels gewend aan het team. We kennen elkaar beter en ze weten met welke afstelling ik me prettig voel. Het is tijd om te oogsten."

Verstappens teamgenoot Sergio Perez is duidelijk over zijn doel voor 2023. "Ik wil kampioen worden. Dat betekent dat ik iedereen moet verslaan. Ook Max."

Er is één geruststelling: dat de RB19 de strijd met Ferrari en Mercedes aan kan, lijkt zeker. "Onze vorige auto was erg goed. Daar borduren we uiteraard op voort", vertelt Verstappen. "Het heeft geen zin om opeens het roer om te gooien. We weten wel waar we nog beter kunnen worden. Hopelijk gaan we dat meteen zien in Bahrein. Na een paar rondjes weet ik meer."

De regerend kampioen weet nog weinig van zijn nieuwe strijdwapen. "Ik heb de RB19 alleen nog maar gereden in de simulator. Dat voelde prima, maar je merkt het pas echt op de baan. Het is sowieso nog moeilijk te voorspellen hoe het jaar gaat lopen. We hebben geen idee hoeveel progressie andere teams hebben geboekt."