Gepruts met papierwerk kost Ziyech droomtransfer naar PSG: hoe kan zoiets?

Parijs, de stad van de liefde. Nou, even niet voor Hakim Ziyech. Hij zag zijn droomtransfer naar Paris Saint-Germain afketsen door gepruts met papierwerk. Het roept de vraag op: hoe kan het er in een wereld van miljarden zo amateuristisch aan toe gaan? Door het plafond De Marokkaanse spelmaker had afgelopen dinsdag, op de laatste dag van de winterse transfermarkt, zijn medische keuring al doorstaan. Door de Franse straten droomde Ziyech al van combinaties met Lionel Messi en Neymar. Niets zou immers zijn overgang van Chelsea naar PSG nog in de weg staan. Toch? Toch wel. De Engelsen leverden niet op tijd de juiste documenten aan. "Ongelooflijk", stelt Gerard Nijkamp, die als technisch directeur van Sparta het transferproces goed kent. "Dan snap ik dat je als speler door het plafond gaat."

Anno 2023 ligt de definitie van gepruts met papierwerk net even anders. De tijd van contracten die via de fax bij de FIFA worden aangemeld, is al even voorbij. Transfer Matching System Sinds 2010 worden voetbaltransfers behandeld in het Transfer Matching System (TMS), een online platform van de wereldvoetbalbond. "Een historisch moment in de voetballerij", noemde Sepp Blatter de invoering destijds. De toenmalig FIFA-voorzitter wilde een duidelijker zicht op geldstromen rondom transfers, om corruptie - oh, ironie - witwassen en gegraai tegen te gaan.

In het kort werkt TMS bij een binnenlandse transfer als volgt: de koper en verkoper leveren de benodigde documenten aan. Denk aan het spelerscontract en de transferovereenkomst. Komen die volgens het platform overeen, dan is er een 'match'. Vervolgens wordt de overschrijving door de voetbalbond gecontroleerd. Na groen licht van de bond volgt automatisch een certificaat van bewijs, waarna een speler door de bond wordt geregistreerd en speelgerechtigd wordt verklaard. Extra stap bij internationale transfer Bij een internationale overgang komt er een stap bij. Dan moet er nog door de bond waar de voetballer gaat spelen een certificaat van bewijs, een zogeheten International Transfer Certificate (ITC), worden opgevraagd bij de bond waar de voetballer heeft gespeeld. Volgens de FIFA-regelgeving heeft een bond zeven dagen de tijd om zo'n ITC af te geven. In de praktijk gaat het vaak een stuk sneller, maar daar ben je als club wel van afhankelijk. Bij een binnenlandse transfer dus niet, waardoor dat een stuk rapper gaat.

Terug naar de soap van Ziyech, van Londen naar Parijs. De clubs waren eruit, de verhuur was in kannen en kruiken. En dus was het een kwestie van alles goed invoeren in het TMS-systeem. Maar daar zat de fout. Er kwam geen 'match'. Engelse bond controleert streng Volgens Franse media zou Chelsea eerst het verkeerde document hebben opgestuurd, om vervolgens wel het juiste document te hebben geüpload, maar zonder de benodigde handtekening. "En heb je niet de juiste handtekening, dan is het niet geldig", weet Kevin Valkenburg, die als jurist bij Sparta expert is in het TMS-systeem en in samenwerking met Nijkamp al heel wat transfers op die manier heeft afgerond. "Bij de Engelse voetbalbond controleren ze heel streng", weet hij uit ervaring. "Wij hebben daardoor ook weleens vertraging opgelopen. Die tijd had PSG nu niet."

Op Het Kasteel wordt met gefronste wenkbrauwen naar het geklungel rond Ziyech gekeken. "Een club als Chelsea moet meerdere juristen hebben zitten op zo'n deadline-avond." "Ik verbaas me erover dat het dan niet goed gaat. Het zal de stress zijn geweest", aldus Nijkamp over de Londenaren die met geld smeten de afgelopen periode. Old school "Je ziet vaak dat er bij clubs weinig kennis van het TMS-systeem is. Maar daar valt Chelsea niet onder. We hebben twee keer een speler van ze gehuurd en toen vond ik ze juist erg professioneel", vult Valkenburg aan. "Wat wel zo is: in Engeland is het op sommige vlakken nog old school. In Nederland ondertekenen wij alles bijvoorbeeld digitaal. In Engeland niet. Daar laten ze iedereen nog langskomen om hun krabbel te zetten en die vervolgens in te scannen." Bij Sparta werd er afgelopen dinsdag gewerkt aan de verkoop van Sven Mijnans aan AZ. Dat was zo gepiept. Valkenburg: "Als alles klopt, heb je een match binnen tien minuten. Een fluitje van een cent."

Maar ook op Spangen krijgen ze soms te maken met transfers die wat langer duren, vertelt Valkenburg. "Neem Younes Namli, die vorig jaar bij ons kwam." "Hij stond onder contract bij een Russische club en werd uitgeleend aan een Amerikaanse club, om vervolgens naar Nederland te gaan. Dan heb je dus te maken met verschillende landen, talen en tijdzones. En iedereen moet op de juiste knoppen drukken, anders werkt het niet." "En dan wilden we hem bij Sparta ook nog eens snel speelgerechtigd hebben, zodat hij in het weekend al mee kon doen", zucht Valkenburg. "Die opdracht geef ik dan, hè", lacht Nijkamp.

Problemen met spelers buiten EU Momenteel zijn er problemen om aankopen van buiten de EU snel speelgerechtigd te krijgen. "Door de vluchtelingen uit Oekraïne zijn er enorme wachttijden voor een werkvergunning", vertelt Valkenburg. "Dat zag je bij Ajax, waar ze lang bezig waren om doelman Gerónimo Rulli speelgerechtigd te krijgen. Net als Oussama Darfalou bij FC Emmen. Dat duurt nu allemaal langer. Dat heb ik ook al tegen Gerard gezegd."