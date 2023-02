Verkiezingen op komst: congres PvdA en GL in hetzelfde pand, ook CDA bijeen

Bij het CDA krijgen de leden een inhoudelijke koerswijziging over ongelijkheid voorgelegd. Die moet stad en platteland dichter bij elkaar brengen. Bij PvdA en GroenLinks wordt er gestemd over volgende stappen in de partijfusie .

De partijcongressen en campagneactiviteiten zijn te volgen via deze site, op NPO Politiek (live vanaf 10.30 uur) en in de NOS Journaals. In Met Het Oog Op Morgen wordt vanaf 23.00 uur teruggeblikt met politiek verslaggevers Wilco Boom en Roel Bolsius.

Het CDA begint de dag met campagne-activiteiten in de provincies. 's Middags bespreken de leden en de partijleiding de verkiezingsboodschap. Daarbij gaat het in ieder geval over het plan om de ongelijkheid te bestrijden. "Nederland mag geen land zijn dat alleen maar goed is voor mensen die het al goed hebben", zegt fractievoorzitter Heerma daarover.

Verder zal het gaan over de stikstofmaatregelen. CDA-bestuurders in de provincies verzetten zich tegen het stikstofbeleid van het 'eigen' kabinet. Om de achterban tegemoet te komen nam CDA-leider Hoekstra al een beetje afstand van de strenge doelstellingen. Hij speecht in de loop van de middag.

In hetzelfde gebouw

PvdA en GroenLinks houden hun verkiezingscongressen apart van elkaar maar in hetzelfde gebouw. In de nieuwe Eerste Kamer, die in mei door de nieuwe Statenleden wordt gekozen, komen de twee partijen als één fractie terug.

De partijen werken stapje voor stapje toe naar een fusie omdat "de 'rode' strijd voor een rechtvaardige samenleving en de 'groene' strijd voor een duurzame samenleving één en dezelfde zijn", zoals partijprominenten het vorig jaar verwoordden. Ze denken samen ook meer politieke macht te hebben.

Vandaag mogen de leden er weer over meepraten en worden de gezamenlijke campagneactiviteiten besproken. De PvdA'ers en GroenLinksers gaan aan het eind van de congresdag met zijn allen luisteren naar de speeches van partijleiders Kuiken en Klaver.