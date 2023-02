Meer aandacht voor kosten menstrueren, maak hier zelf de rekensom

"Er is veel onbegrip en onwetendheid over de kosten van menstrueren", zegt gynaecoloog Marlies Bongers. "'Dat kost toch heel weinig?', hoor je dan. Maar als je het niet breed hebt en je hebt twee dochters, kan dat behoorlijk aantikken. Daarbij zijn het kosten die alleen vrouwen en andere mensen met een baarmoeder treffen, en dat maakt het oneerlijk."

De helft van de wereldbevolking heeft ermee te maken: menstrueren. Naast de fysieke ongemakken die het kan opleveren, leidt het ook tot kosten. Bijvoorbeeld voor tampons en inlegkruisjes, maar ook voor pijnstillers of anticonceptie. Volgens een onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau OnePoll kun je gemiddeld in een mensenleven bijna zo'n 6000 dollar uitgeven aan menstrueren.

"We vinden het doodnormaal dat er bijvoorbeeld op openbare plekken voor iedereen wc-papier beschikbaar is", zegt Bongers. "Maar we verwachten wel dat meisjes zelf hun maandverband meenemen. Dat is toch apart?"

Zo kunnen mannen ongemakken en kosten hebben door bijvoorbeeld scheren, prostaatproblemen of erectiepillen, maar dat geldt niet voor alle mannen en er is ook niet altijd een medische noodzaak. Bij menstrueren ligt dat - uitzonderingen daargelaten - anders.

Wat is menstruatiearmoede?

Het betekent dat iemand geen geld heeft om elke maand tampons of maandverband te kopen. De Wereldbank schatte eerder dat 500 miljoen vrouwen wereldwijd met menstruatiearmoede kampen.

Schotland is het eerste land ter wereld waar alle menstruatieproducten gratis verkrijgbaar zijn. In Frankrijk is dat het geval bij universiteiten. In Nederland is een meerderheid in de Tweede Kamer voor het gratis maken van menstruatieproducten voor mensen met een laag inkomen. Komende week wordt over de uitwerking daarvan waarschijnlijk meer over bekend.

In Nederland worden via het Armoedefonds inmiddels op 1350 plekken gratis producten aangeboden. Denk aan scholen, voedselbanken, bibliotheken, maatschappelijke organisaties en buurthuizen. Volgens het Armoedefonds is de vraag naar producten de afgelopen maanden explosief toegenomen. Het initiatief wordt bekostigd door onder meer vermogensfondsen, donateurs, bedrijven en sommige gemeenten.