Wekdienst 4/2: Partijen trappen campagne af • WK veldrijden voor vrouwen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Maar liefst drie politieke partijen houden hun partijcongres. De congressen betekenen voor PvdA, GroenLinks en CDA de aftrap voor de campagnes in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. PvdA en GroenLinks trekken samen op in aanloop daarnaartoe. Ze willen als de Eerste Kamer is gekozen een gezamenlijke fractie beginnen.

De Amerikaanse president Joe Biden houdt een toespraak op een conferentie van de Democratische Partij in Philadelphia. Verwacht wordt dat hij zal pleiten voor een aanpassing van de volgorde waarin staten naar de stembus gaan bij de voorverkiezingen van de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Vanmiddag strijden de vrouwelijke veldrijders om de wereldtitel op het WK veldrijden in het Brabantse Hoogerheide. De wedstrijd begint iets na 15.00 uur en zijn te volgen via NOS.nl en in de app.

Vandaag is voor de schaatsers de tweede dag van de NK afstanden in Thialf. Alle afstanden zijn te volgen via NOS.nl en de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt een tweede ballon te hebben waargenomen waarmee China volgens Washington spioneert. Ditmaal zou er eentje zijn gespot boven Latijns-Amerika. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt, ruim 24 uur nadat het ministerie melding had gemaakt van een eerste ballon in het Noord-Amerikaanse luchtruim.

De Verenigde Staten zijn al een dag in de ban van het fenomeen 'spionageballon'. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft zijn bezoek aan China uitgesteld vanwege alle commotie over de eerste ballon. Hij vindt het onacceptabel dat de ballon over Amerikaans grondgebied komt en spreekt van een schending van de soevereiniteit van de VS.