Pentagon spot tweede 'spionageballon', ditmaal boven Latijns-Amerika

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt een tweede ballon te hebben waargenomen waarmee China volgens Washington spioneert. Ditmaal zou er eentje zijn gespot boven Latijns-Amerika. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt, ruim 24 uur nadat het ministerie melding maakte van zo'n ballon in het Noord-Amerikaanse luchtruim.

"We zien meldingen van een ballon die over Latijns-Amerika trekt en we stellen vast dat het gaat om nog een Chinese surveillanceballon", aldus een woordvoerder van het Pentagon. Waar het ding precies uithangt boven Latijns-Amerika, is niet bekendgemaakt. Eerder ging het verhaal dat er een ballon was gezien boven Colombia en Venezuela, maar dat is niet bevestigd. CNN meldt op basis van een anonieme bron dat de ballon niet onderweg lijkt naar de VS.

De Verenigde Staten zijn al een dag in de ban van het fenomeen 'spionageballon'. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft zijn bezoek aan China uitgesteld vanwege alle commotie over de eerste ballon. Hij vindt het onacceptabel dat de ballon over Amerikaans grondgebied komt en spreekt van een schending van de soevereiniteit van de VS.

China duldt geen speculatie

China heeft excuses aangeboden, maar houdt vol dat het apparaat een uit de koers geraakt instrument is dat wordt gebruikt voor onder meer meteorologisch onderzoek. De Chinezen hekelen dat Amerikaanse politici de ballonkwestie "aangrijpen om China in diskrediet te brengen".

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Blinkens Chinese evenknie Wang Yi hem op het hart gedrukt dat China "een verantwoordelijk land" is, dat zich houdt aan internationale wetgeving. Hij zou Blinken te verstaan hebben gegeven dat China geen "ongefundeerde speculatie" accepteert over de ballon.

Hoewel beide ministers zich fel uitspreken over de kwestie, is er nog volop diplomatiek contact tussen China en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat Blinkens bezoek alleen is uitgesteld en niet volledig is afgeblazen.

'Via North Carolina het land uit'

Als Defensie niet ingrijpt, verwacht het Amerikaanse weerbureau NOAA dat de eerste ballon, zaterdagochtend het land verlaat. Met de huidige wind zou de ballon na Missouri via de staten Kentucky en Tennessee aan de oostkust in North Carolina terechtkomen. Vanaf daar zou de ballon de oceaan op drijven.

In Gastonia, een plaats in North Carolina, roept de politie mensen alvast op om niet de politie te bellen als ze de ballon daar zien. "We hebben geen mogelijkheden om iets te doen op een hoogte van 60.000 voet (ruim 18 kilometer). En we weten vrij zeker dat de federale politie er niet op zit te wachten dat we ons ermee bemoeien." Ook roept de politie inwoners op om vooral niet te proberen om zelf op de ballon te schieten.