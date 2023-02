Brazilië legt milieuzorgen naast zich neer en brengt spookschip tot zinken

De Braziliaanse marine heeft een afgedankt vliegdekschip dat al maanden doelloos ronddobberde laten zinken, alle protest van milieuorganisaties en het Braziliaanse Openbaar Ministerie ten spijt. Er zijn grote zorgen over de schade die het gevaarte van 33.000 ton kan aanrichten aan ecosystemen en de biodiversiteit in zee, maar volgens de marine was er geen alternatief meer voor het schip.

"Het geplande en gecontroleerde afzinken van het schip heeft vanmiddag plaatsgevonden, zo'n 350 kilometer van de Braziliaanse kust in de Atlantische Oceaan, in een gebied met een diepte van zo'n 5000 meter", schrijft de marine in een verklaring.

De marine bezweert dat het afzinken is gebeurd met de grootst mogelijke technische kennis en dat alles in het werk is gesteld om schade aan het milieu te voorkomen, maar onder andere milieudienst Ibama zal daar niet van overtuigd zijn. Die waarschuwt al tijden voor de asbest, zware metalen en andere giftige (verf)stoffen aan boord, die nu in zee terechtkomen.

Gesteggel over bestemming

Met het zinken van de São Paulo, zoals het 266 meter lange vliegdekschip uit de jaren 60 heet, komt een einde aan maanden van gesteggel. Het schip zou worden ontmanteld door een Turks bedrijf, maar Turkije vreesde een milieuramp en weigerde het roestige schip. Terug in Brazilië mocht het niet aanmeren om vergelijkbare redenen en omdat de exportvergunning vanwege de asbest aan boord was ingetrokken, dreef het schip verloren voor de Braziliaanse kust.

Niet alleen milieuactivisten en de officiële milieudienst hadden grote bezwaren tegen het afzinken van het uitgerangeerde schip, ook het Braziliaanse OM probeerde de marine met een gang naar de rechter op andere ideeën te brengen. Internationaal klonk een oproep aan de nieuwe president Lula om een stokje steken voor de operatie, omdat die in strijd zou zijn met milieuverdragen.

'Gaten in de romp'

De marine benadrukte echter dat er drie gaten in de romp zaten en het schip al enige tijd volliep met water. Zonder ingrijpen door de marine, zou het schip uiterlijk half februari hoe dan ook ongecontroleerd zinken, was de conclusie van de eigen inspectie. De rechter heeft de marine in het gelijk gesteld, waarmee sinds woensdag de weg vrij was om de São Paulo te laten zinken.