Prijswinnende Iraanse regisseur Jafar Panahi vrijgelaten uit gevangenis

De prijswinnende Iraanse filmregisseur Jafar Panahi is op borgtocht vrijgelaten na zes maanden in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Panahi was twee dagen geleden in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn gevangenschap.

De 62-jarige regisseur van internationaal bekroonde films als Taxi (2015) en Three Faces (2018) werd in juli opgepakt bij een protest tegen de arrestatie van twee andere kritische filmmakers die door het Iraanse regime waren vastgezet vanwege opruiing. Panahi moest daarop een celstraf uitzitten van zes jaar voor het maken van anti-regeringspropaganda, een veroordeling uit 2011 die nooit in een straf zou zijn omgezet.

Toen Panahi in juli werd opgepakt waren de grootschalige anti-regeringsprotesten in Iran nog niet begonnen. Amper twee maanden na zijn arrestatie braken er in Iran grootschalige protesten uit naar aanleiding van de Koerdisch-Iraanse vrouw Mahsa Amini. Sindsdien zijn vele andere politieke gevangenen opgesloten in de Evin-gevangenis.

Filmfestival Cannes

Op sociale media zijn beelden te zien van Panahi die zijn naasten omhelst en reageert op zijn vrijlating. "Ik kijk achter me en er zitten hier nog steeds zoveel studenten, leraren, arbeiders, advocaten en activisten opgesloten", zei hij, wijzend naar de Evin-gevangenis. "Hoe zou ik nu blij moeten reageren?"

De directeur van het prestigieuze filmfestival in Cannes, Thierry Fremaux, laat weten zeer opgelucht te zijn door het nieuws over de vrijlating van Panahi. "We zullen al die mensen die in Iran en op andere plekken in de wereld het slachtoffer zijn van geweld en onderdrukking, niet vergeten", zei hij tegen persbureau AFP. "Het filmfestival van Cannes zal altijd achter de artiesten blijven staan."