Musk niet aansprakelijk voor verliezen na tweet over van de beurs halen van Tesla

Elon Musk heeft investeerders niet misleid toen hij in 2018 op Twitter meldde dat hij van plan was om zijn autobedrijf Tesla van de beurs te halen. Dat heeft een jury in San Francisco bepaald in een zaak die investeerders gezamenlijk tegen hem hadden aangespannen. Ze wilden miljarden zien van Musk, maar zijn nu dus in het ongelijk gesteld.

De zaak draait om een bericht van Musk op Twitter, waarin hij in augustus 2018 aankondigde dat hij de financiering zeker had gesteld om Tesla van de beurs te halen. Hij beweerde 420 dollar per aandeel te bieden om dat voor elkaar te krijgen, wat zo'n 80 dollar boven de openingskoers lag.

Het bericht leidde tot een run op Tesla-aandelen, wat de prijs flink opdreef. Toen later duidelijk werd dat Tesla helemaal niet van de beurs zou worden gehaald, daalde de prijs weer. Investeerders zouden gezamenlijk tot 12 miljard dollar zijn verloren door Musks tweetje en waren woedend.

Miljoenenschikking

Ook de Amerikaanse toezichthouder voor de financiële markten (SEC) vond dat het Twitter-bericht niet door de beugel kon en klaagde Musk aan. Uiteindelijk schikten Musk en Tesla in die zaak voor 40 miljoen dollar en trad Musk voor een periode van drie jaar af als bestuursvoorzitter van Tesla.

In de zaak waarin Musk nu is vrijgesproken moest hij in de afgelopen drie weken zelf ook getuigen. Hij stelde dat hij dacht mondelinge toezeggingen te hebben van het Saudische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund, maar dat dat fonds daar later van was teruggekomen. "Dat ik iets tweet, wil nog niet zeggen dat mensen het geloven of ernaar handelen", vond Musk.

'Een slechte tweet maakt nog geen fraude'

"Onze samenleving is gebaseerd op regelgeving. We hebben regels nodig om ons te beschermen tegen anarchie en de regels zouden ook voor Elon Musk moeten gelden", appelleerde de advocaat voor de Tesla-aandeelhouders in de zaak aan het rechtvaardigheidsgevoel van de jury. "Een slechte tweet maakt nog geen fraude", riposteerde Musks advocaat.

Musk was niet aanwezig toen de jury unaniem het oordeel uitsprak, maar reageert verheugd op Twitter. "Godzijdank, een overwinning voor de wijsheid van het volk." De gedupeerde aandeelhouders beraden zich op een beroepszaak.