Doden en veel schade door natuurbranden in Chili, vuur voorlopig niet onder controle

Bij natuurbranden in Chili zijn zeker zeven doden gevallen en zijn duizenden hectare natuur in de as gelegd. Honderden huizen zijn verloren gegaan. In het Zuid-Amerikaanse land woeden nu ruim 150 natuurbranden, waarvan nog niet de helft onder controle is.

De Chileense regering heeft delen van de regio's Biobío en Ñuble, ten zuiden van de hoofdstad Santiago, aangewezen als rampgebieden. De noodtoestand is daar van kracht, waardoor de overheid meer mogelijkheden heeft om in samenwerking met het leger blus- en reddingsoperaties op te zetten.

In Chili is het nu zomer en de getroffen regio's worden geteisterd door een hittegolf. De grote droogte en hitte gaan gepaard met harde wind, waardoor op allerlei plekken branden ontstaan die moeilijk te bestrijden zijn. Die omstandigheden zullen naar verwachting nog wel even aanhouden, waardoor de branden op veel plaatsen kunnen blijven woeden.

Brandweerman overreden

Zeker vier van de doden vielen in Biobío. Vermoedelijk probeerden de slachtoffers met de auto het vuur te ontvluchten. Eén van de auto's kon niet tijdig uit de vlammenzee ontsnappen. De andere slachtoffers kwamen om het leven bij een auto-ongeluk.

Ook een brandweerman vond de dood in de regio. Hij zou zijn overreden door een brandweerwagen tijdens bluswerkzaamheden. Verder is er een helikopter met twee personen aan boord neergestort bij het bestrijden van het vuur.

President naar getroffen gebied

Hoeveel gebouwen er precies in vlammen zijn opgegaan, is nog onduidelijk, maar de schade is naar verwachting groot. "Families hebben het heel zwaar", reageerde burgemeester Rivas van de plaats Tomé in Biobío. "Ze gaan door een hel heen. Het vuur is aan ons ontsnapt."

President Boric heeft zijn vakantie afgebroken en zal een bezoek brengen aan de getroffen gebieden. Hij zegt dat er aanwijzingen zijn dat een deel van de natuurbranden is aangestoken. "Alle mogelijkheden die de overheid heeft worden nu benut. Dat gebeurt in de eerste plaats om het vuur te bestrijden, maar ook om alle slachtoffers bij te staan", zei Boric.

Pablo Neruda

De natuurbranden hebben er ook toe geleid dat een van Chili's grote mysteries - de doodsoorzaak van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda - nog even niet kan worden opgelost. Er wordt al decennia gespeculeerd dat Neruda niet aan prostaatkanker is overleden, maar eigenlijk is vergiftigd. De verwachting was dat er deze week nieuwe ontwikkelingen in die zaak zouden zijn.

Deskundigen zouden de resultaten presenteren van een groot nieuw onderzoek naar de dood van Neruda. De verantwoordelijke arts is volgens het ministerie van Justitie nu echter in een regio die is getroffen door de natuurbranden en kon daardoor geen verbinding maken met het internet, waardoor de presentatie van de onderzoeksresultaten moest worden uitgesteld.