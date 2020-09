Emotionele De Bondt verrassende Belgisch kampioen op de weg

Dries de Bondt heeft zich in Anzegem tot Belgisch kampioen wielrennen op de weg gekroond. De 29-jarige renner van Alpecin-Fenix kwam solo aan en volgt z'n ploeggenoot Tim Merlier op. Iljo Keisse en Pieter Serry maakten het podium compleet.

Daags na de Tour lieten grote namen als Wout van Aert en Tiesj Benoot het kampioenschap schieten. Greg Van Avermaet, Jasper Stuyvens en Philippe Gilbert namen wel deel aan de koers.

Twaalf dagen coma

De Bondt was in de koers over 238 kilometer van Halle naar Anzegem veel in de aanval. Hij bleef in de slotfase alleen over met Pieter Serry, die ten val kwam.

De achtervolgers probeerden De Bondt nog te achterhalen, maar kwamen net te laat. De Bondt vierde zijn succes met veel emotie. Hij lag zes jaar geleden twaalf dagen in coma naar een zware valpartij.