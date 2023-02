Met Fernández, Moedryk, Madueke én Ziyech wint Chelsea niet van Fulham

Drie weken geleden won Fulham op Craven Cottage met 2-1 van Chelsea en ook dit keer hadden de 'Cottagers' kansen om te winnen. Zo'n blamage bleef echter uit. Kai Havertz was in de eerste helft namens Chelsea dicht bij een goal, maar na een pass van Ziyech lobde de Duitser de bal op de paal.

Chelsea heeft met tal van miljoenenaankopen én Hakim Ziyech op veld niet gewonnen van Fulham in de Premier League. Op Stamford Bridge werd het ondanks een levendige wedstrijd 0-0. Fulham bleef door het resultaat de stadgenoot voor op de ranglijst.

In de slotfase liet invaller David Datro Fofana, die overkwam van het Noorse Molde FK, bij zijn competitiedebuut een grote kans liggen. Fulham-aanvoerder Tim Ream voorkwam een goal. Fofana was niet de enige PL-debutant bij de thuisploeg.

Ook eerdere aanwinsten Mychajlo Moedryk en Benoît Badiashile startten bij de Blues. De Oekraïense buitenspeler Moedryk werd na rust vervangen door de van PSV overgekomen Noni Madueke, die daarmee ook zijn Chelsea-debuut maakte. Zowel Moedryk als Madueke had het overigens zwaar tegen Fulham-rechtsback Kenny Tete.

Geen Champions League voor Madueke

Op de rechterflank, zijn naam viel al even, stond verrassend de man die liever in Parijs had willen zijn: Ziyech. De huurtransfer van de linkspoot naar Paris Saint-Germain ging dinsdag door administratieve blunders van Chelsea niet door. Na een uur spelen maakte Ziyech plaats voor César Azpilicueta.