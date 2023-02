Hoogspringster Weerman scherpt eigen nationale indoorrecord aan tot 1,96 meter

Geen Nederlandse springt indoor hoger dan Britt Weerman. De 19-jarige hoogspringster heeft bij wedstrijden in het Duitse Weinheim haar eigen Nederlands indoorrecord verbeterd. De lat lag op een hoogte van 1,96 meter.

Dat was drie centimeter hoger dan Nadine Boersen in 2014 in het Poolse Sopot had gesprongen.

Ook het nationale outdoorrecord is in handen van Weerman, nadat zij in juli 2022 in het Belgische Ninove 1,95 meter had gesprongen. Ook hier troefde ze Broersen af, ditmaal met één centimeter verschil.