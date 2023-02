Politie kan geen illegaal Chinees politiebureau in Amsterdam vinden

De politie heeft in Amsterdam gezocht naar illegale Chinese politiebureaus, maar heeft die niet kunnen vinden. Dat schrijft burgemeester Halsema in antwoord op vragen uit de gemeenteraad. Agenten hebben op verzoek van de zogenoemde driehoek (politie, justitie en de burgemeester) in de stad gezocht, nadat Follow The Money en RTL Nieuws er vorig jaar oktober erover berichtten.

Beide media meldden toen dat China twee illegale politiebureaus heeft in Amsterdam en Rotterdam. Er zouden bovendien sterke aanwijzingen zijn dat de Chinese politie via deze bureaus gevluchte burgers in de gaten houdt en mogelijk onder druk zet.

Naar aanleiding van dat nieuws stelde D66 raadsvragen. Halsema schrijft in haar antwoord dat er in de driehoek aandacht is geweest voor de zaak. "De Amsterdamse politie heeft onderzoek gedaan en heeft geen fysieke locatie kunnen lokaliseren."

Er waren volgens haar eerder ook geen signalen binnengekomen over illegale activiteiten of een Chinees politiebureau op een locatie in Amsterdam, meldt AT5/NH Nieuws. Verder zijn er ook geen aanwijzingen gevonden dat er sinds 2018 een vestiging actief is geweest, aldus Halsema.

'Servicepunten'

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bestaan van dergelijke locaties niet tegengesproken, maar stelde dat het ging om servicepunten, waar Chinese staatsburgers bijvoorbeeld nieuwe rijbewijzen kunnen aanvragen.

Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was duidelijk dat de bureaus inderdaad dit soort consulair werk doen, maar daar is geen toestemming voor gevraagd.

Om die reden werd de Chinese ambassadeur vorig jaar oktober door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gesommeerd om de stations onmiddellijk te sluiten en hun werkzaamheden te beëindigen.