De Italiaanse voetbalbond heeft AS Roma een reglementaire 3-0 nederlaag opgelegd. In het duel tegen Hellas Verona (0-0) van afgelopen zaterdag stond Amadou Diawara opgesteld, maar hij bleek niet speelgerechtigd.

In de Serie A geldt dat alle spelers die ouder zijn dat 22 jaar moeten worden aangemeld om in de competitie in actie te mogen komen. Diaware werd afgelopen juli 23 jaar, maar stond niet op de lijst.

De directie van de club noemt het een onbewuste, administratieve fout.