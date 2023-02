Doelpuntenmachine Kalma leidt Twente-vrouwen naar nieuwe 9-0 zege

FC Twente heeft in de eredivisie voor vrouwen voor de dertiende keer in dertien wedstrijden gewonnen en de koploper deed dat opnieuw met een monsterzege. In Enschede werd Telstar met 9-0 opzijgezet. Fenna Kalma scoorde maar liefst vier keer.

Twente begon het seizoen met een 5-0 zege op VV Alkmaar en won sindsdien zes keer met vijf of meer doelpunten verschil en nu voor de derde maal met 9-0. Eerder werden Heerenveen en Excelsior al met zo'n nederlaag naar huis gestuurd.

Tegen Telstar stond het bij rust al 5-0 door een hattrick van doelpuntenmachine Kalma en treffers van Marit Auée en Elena Dhont. In de tweede helft maakten treffers van wederom Kalma en Dhont, Suzanne Giesen en Naomi Pattiwael er weer een monsterzege van voor Twente.

Kalma scoort en scoort

Vorig seizoen werd Kalma topscorer met 33 doelpunten, nu staat ze alweer op 25. Haar derde tegen Telstar betekende haar derde hattrick van het seizoen, doelpunt nummer vier betekende haar tweede kwartet.