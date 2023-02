Sparta blijft bij Fortuna Sittard ook in het nachtelijk zwart ongeslagen

Sparta-keeper Nick Olij had echter weer een goede dag en keerde pogingen van Oguzhan Özyakup en Kristijan Bistrovic. Een kopbal van Iñigo Córdoba ging over.

In een volledig zwart tenue, als 'een ode aan de nacht', een eerbetoon aan de in december 2019 overleden Sparta-fan Jules Deelder, heeft Sparta zijn ongeslagen reeks in de eredivisie uitgebreid naar negen wedstrijden. De Rotterdammers speelden in Sittard met 0-0 gelijk bij Fortuna.

Na dat sterke begin van Fortuna kwam Sparta beter in de wedstrijd en werd ook Ivor Pandur getest. Vito van Crooij was dicht bij een goal, maar de doelman van Fortuna redde knap. Na rust was Van Crooij opnieuw dichtbij, maar slaagde hij er niet in een indraaiende bal van Younes Namli te toucheren.

Beste kans voor Fortuna

In de tweede helft legde Fortuna weer meer durf aan de dag. Nadat Namli een kwartier voor tijd een goede kans voor Sparta had gemist, was de beste kans van de wedstrijd in de 83ste minuut voor Fortuna. Uit een voorzet van invaller Tijjani Noslin schoot Córdoba wild over.

Het betekende dat Sparta-keeper Olij voor de 10de keer dit seizoen de nul hield en Sparta met een punt de nacht inging. Nachtburgemeester Jules Deelder had het goedgekeurd.