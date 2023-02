Groningse burgemeester verbiedt messen in openbare ruimte

In de gemeente Groningen is het binnenkort verboden om in de openbare ruimte een mes bij je te hebben. Het gaat daarbij ook om messen die nu niet bij wet verboden zijn, maar die wel als steekwapen gebruikt kunnen worden, zoals een keukenmes.

Dat heeft burgemeester Schuiling aan de gemeenteraad laten weten. Ook andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, mag je vanaf 1 maart niet meer bij je hebben op bijvoorbeeld straten, pleinen en in parken.

Het verbod geldt niet als objecten zijn ingepakt waardoor "ze niet dadelijk gebruiksgereed zijn", schrijft Schuiling. De strengere regels zijn volgens hem "noodzakelijk om de openbare orde en veiligheid te handhaven".

Confrontaties tussen groepen jongeren

Volgens Schuiling neemt het bezit van (steek)wapens in Groningen toe en hij maakt zich daar zorgen over. "Om gewapende escalaties te voorkomen en het bezit van wapens tegen te gaan, is het van belang nu op te treden tegen wapenbezit", stelt hij.

De burgemeester ziet een trend dat jongeren via sociale media met elkaar afspreken om de confrontatie aan te gaan. Volgens Schuiling is het voor de gemeente onvoorspelbaar waar die confrontaties zich voordoen.

Het verbod op objecten die als wapen gebruikt kunnen worden geldt voor de hele gemeente. Het heeft een preventieve werking ten aanzien van confrontaties waarbij een wapen gebruikt kan worden, denkt Schuiling. De maatregel, die in maart ingaat, duurt in ieder geval twee jaar, meldt RTV Noord.

Landelijk verbod

De discussie rond de messenproblematiek onder jongeren speelt al enige tijd. In 2020 berichtte de NOS over het toenemend aantal steekincidenten onder minderjarigen. Jongerenwerkers trokken toen aan de bel over de verharde straatcultuur en het wapenbezit onder jongeren.

Verder vroegen de burgemeesters om een messenverbod. In november dat jaar liet het kabinet weten aan zo'n verbod te werken.

Het verbod in Groningen loopt dus vooruit op het landelijke beleid om het verkopen en bezitten van wapens te verbieden. Dat kan de burgemeester doen omdat daar mogelijkheden voor zijn in de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening (APV).