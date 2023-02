Groene deelscooters van Go Sharing per direct niet meer beschikbaar

Deelscooters van het bedrijf Go Sharing zijn voorlopig niet meer te gebruiken in Nederland. Klanten van de dienst krijgen op de Go Sharing-app te zien dat "vanwege onverwachte omstandigheden onze snor- en bromfietsen per direct niet meer beschikbaar zijn."

Meer informatie wordt niet gegeven. Eind vorige maand werd partnerbedrijf Greenmo failliet verklaard en bij dat bedrijf least Go Sharing scooters en fietsen. Klanten kunnen via een restitutieformulier op de site hun tegoed terugvragen.

Actief sinds 2019

Go Sharing trok zich eind vorig jaar terug uit 33 van de 45 gemeenten waar de dienst werd aangeboden, maar bleef actief in steden als Eindhoven, Breda, Utrecht en Groningen. Go Sharing bood vanaf 2019 deelscooters aan. Het moest een alternatief voor de auto worden en een aanvulling op het openbaar vervoer.

De groene scooters zijn te huur via een app. Gebruikers betalen per minuut en kunnen de scooter binnen een servicegebied achterlaten waar ze willen. Dat is handig voor de klant, maar gemeenten krijgen naar eigen zeggen klachten over voertuigen die midden op de stoep worden neergezet of dubbel geparkeerd staan. Bij Go Sharing moest de klant bij het inleveren daarom een foto maken van de parkeersituatie.

In december 2020 maakten we deze video over de maatregelen die Go Sharing nam tegen het verkeerd parkeren in Groningen: