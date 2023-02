Man uit Dallas vast voor stelen aapjes uit dierentuin

In de Amerikaanse stad Dallas is een man opgepakt vanwege de diefstal van twee aapjes uit de grootste dierentuin van de stad. De man van 24 wordt beschuldigd van dierenmishandeling. De politie onderzoekt of hij ook iets te maken heeft met een aantal andere incidenten in het park.

De twee keizertamarinapen, Bella en Finn geheten, verdwenen maandag uit het dierenpark in de stad in Texas. Een dag later werden ze gevonden in een kast in een leegstaand huis in een buitenwijk. Ze hadden wat gewicht verloren, maar maakten het verder goed. De man die nu is opgepakt zou illegaal in het huis hebben gewoond.

Nevelpanter ontsnapt

Bij de Dallas Zoo ontsnapte halverwege vorige maand ook al een nevelpanter. De katachtige verdween door een gat in het hek dat volgens de politie met opzet was gemaakt. Het dier werd een dag later gevangen en teruggebracht naar zijn verblijf. Bij het verblijf van de langoer-apen werd een soortgelijke opening gevonden, maar daar zaten alle dieren nog binnen.

Een week later werd een oorgier dood gevonden in zijn hok. De dierentuin noemde de dood "zeer verdacht" en zei dat de vogel een verwonding had, maar wilde geen details geven. De Dallas Zoo installeerde vervolgens extra bewakingscamera's.