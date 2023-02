Ploeterende Rijpma-de Jong wint 1.500 meter; ook Groenewoud en Leerdam naar WK

"Ik weet niet wat dit voor rit was", vroeg Rijpma-de Jong zich na afloop af. "Alles wat ik van tevoren gevisualiseerd had, ging mis."

De topvier was dezelfde als in oktober op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. Toen won Rijpma-de Jong in 1.54,71, waarna ze in drie van de vier wereldbekerraces het podium haalde.

"Er ging zoveel mis, maar ik heb toch nog geprobeerd er een rit van te maken die oké was", zei de Nederlands kampioene. "Of dat gelukt is? Het was een rit die ik nooit meer wil rijden."

Kleine verschillen

De verschillen waren klein in Heerenveen. Leerdam ging in haar rit als een raket van start, betaalde daar in de laatste ronde de tol voor en noteerde uiteindelijk 1.55,39. In de rit daarna was Groenewoud na een stabiele race slechts 0,008 sneller dan Leerdam.

