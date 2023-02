Kabinet wil schuldhulpverlening voortaan beperken tot 1,5 jaar

Mensen mogen niet langer dan anderhalf jaar in de gemeentelijke schuldhulpverlening zitten. Nu is dat drie jaar. De Tweede Kamer heeft gevraagd om mensen sneller van hun schulden af te helpen en het kabinet wil dat regelen.

Als iemand bij de gemeente in de schuldhulpverlening zit, moet diegene zien rond te komen van het absolute minimum. "Dat trekt een zware wissel op mensen, waardoor velen het traject niet volhouden en de financiële problemen juist groter worden", zegt minister Schouten voor Armoedebeleid. "Ik wil dat mensen zo snel mogelijk door kunnen met hun leven."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt dat er in 2020 ruim 600.000 mensen problematische schulden hadden. Door de huidige energiecrisis en de stijgende prijzen zullen er nog meer in moeilijkheden komen, denkt Schouten. Ze wil kijken of mensen met hoge schulden actief benaderd moeten gaan worden voor hulp.