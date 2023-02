Berichtenservice voor gedetineerden komt niet terug

Gevangenen konden via het systeem communiceren met bijvoorbeeld het thuisfront, als aanvulling op brieven schrijven en bellen. Maar het OM zei vorig jaar maart dat er dagelijks tientallen berichten per gedetineerde werden verstuurd die niet goed konden worden gecontroleerd.

Dit bericht werd door de DJI gescand en per e-mail verstuurd aan eMates. Zij zetten het vervolgens op de speciale pagina van de persoon aan wie het bericht gericht was. Het bedrijf zei vorig jaar dat er maandelijks 18.000 berichten werden verstuurd.

Via een account kon iemand een gedetineerde een bericht sturen. Dat bericht werd door een medewerker van de DJI geprint en aan de gedetineerde overhandigd. Op een antwoordvel kon de gedetineerde een reactie schrijven en aan de medewerker van de DJI retour geven.

Weerwind noemt het achteraf logisch dat in 2014 voor eMates werd gekozen, maar zegt dat "de strijd tegen voortgezet crimineel handelen destijds minder dominant aanwezig was dan nu het geval is". Ook worden volgens hem nu hogere eisen gesteld aan informatiebeveiliging.

De gevangenissen gaan kijken naar een alternatief voor de berichtendienst. De bedoeling is dat die wordt beheerd door de DJI zelf. Weerwind wil ook onderzoeken of in de toekomst kunstmatige intelligentie kan worden ingezet bij het controleren van het berichtenverkeer.