Honderden mensen herdenken doodgestoken Haagse snackbareigenaar Wei Chen

Honderden mensen hebben in de Haagse buurt Houtwijk meegelopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan snackbareigenaar Wei Chen. De 39-jarige ondernemer werd vorige week vrijdagavond midden op straat doodgestoken. Twee meisjes van 15 en 17 en een jongen van 17 zijn verdachten in de zaak.

Deelnemers hadden witte bloemen en lampionnen bij zich. De tocht begon rond 18.30 uur bij wijkcentrum Bokkefort en eindigde bij de snackbar. In een toespraak werd de vraag opgeworpen waarom Wei Chen slachtoffer is geworden van onredelijk geweld. "Hoe kan het, waarom? Er is geen antwoord te geven op die vragen." Een vertegenwoordiger van de familie bedankte iedereen voor hun komst.