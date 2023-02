Mogelijk toch weer maximumaantal reizigers Schiphol door personeelstekort

In de drukke meivakantie en de komende zomer moeten reizigers op Schiphol mogelijk toch weer rekening houden met een maximumaantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven kan vertrekken. De afhandelbedrijven op Schiphol zoeken nog steeds honderden nieuwe werknemers.

"Als dat probleem niet binnen enkele weken wordt opgelost, zal Schiphol opnieuw moeten ingrijpen", zegt de nieuwe Schiphol-topman Ruud Sondag in een interview in Het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van Schiphol bevestigt dat.

De luchthaven heeft de betrokken bedrijven een ultimatum gesteld: het probleem moet binnen een paar weken worden opgelost, anders zal het aantal toegestane vluchten opnieuw moeten krimpen in aanloop naar de mei- en zomervakantie.

"We hijsen de rode vlag", zegt Sondag in het FD. "We gaan interveniëren, want het gaat niet goed. We hebben met iedereen gesproken over een oplossing van dit personeelstekort en niets helpt." Het ultimatum van Sondag is gericht aan de afhandelbedrijven en luchtvaartmaatschappijen. Volgens Schiphol is het aan deze partijen om met een oplossing te komen.

Opvallend

Het interview van Sondag in het FD is opvallend. In januari meldde Schiphol nog dat het de beperking van het aantal reizigers zou opheffen. "Voor de meivakantie verwachten wij 70.000 reizigers per dag, zonder eindeloze rijen en borden die rood kleuren van de geschrapte vluchten", klonk het toen.

Door de personeelstekorten vlogen lange tijd maximaal 50.000 mensen per dag vanaf de luchthaven. Op 26 maart zou daar een einde aan komen.

300 tot 500 man tekort

Schiphol heeft het over een patstelling. "De luchtvaartmaatschappijen willen niet meer betalen dan in meerjarige contracten is vastgelegd. De afhandelbedrijven zijn niet bereid meer loon te gaan betalen, omdat de marges in deze sector zeer krap zijn", schrijft het FD.

Door lage lonen en matige arbeidsomstandigheden is er een structureel tekort van 300 tot 500 medewerkers. Daarbij is ook nog de vrees dat er de komende maanden personeel zal vertrekken. "Het pakket arbeidsvoorwaarden voor deze mensen is gewoon niet aantrekkelijk genoeg", aldus Sondag. "Een beveiliger op Schiphol verdient tegenwoordig 17 euro per uur, een afhandelaar maar 12 euro. Dat verschil is veel te groot."