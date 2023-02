PSV-directeur Brands: 'Ik denk dat dit voor Fledderus een goede les is'

Vorig jaar keerde Brands terug in Eindhoven voor zijn eerste klus als algemeen directeur. "Ik heb het geluk gehad dat ik me eigenlijk aan het voorbereiden was op een maatschappelijke functie en bij RKC het voetbal ingerold ben bij een heel kleine club."

In Waalwijk kreeg hij te maken met alle aspecten van een voetbalbedrijf. "Van financiën tot facilitair en van commercieel tot voetbaltechnisch. Mijn tijd bij RKC heeft mij heel veel gebracht, om uiteindelijk door te groeien tot waar ik nu ben."

Niet iedereen krijgt zulke kansen als Brands. Daarom ziet hij een rol weggelegd voor de KNVB. "Ik denk dat we in Nederland wat nadrukkelijker moeten kijken of we zelf mensen kunnen opleiden. Daar zijn we goed in. We leiden goede coaches op. Ik denk dat wij een land zijn dat uitermate geschikt is om goede td's op te leiden."

Fledderus moet het ondertussen doen met de harde leerschool van een ontslag. "Ik denk dat dit voor hem een goede les is", aldus Brands.

"Hij is in het begin heel succesvol geweest, de laatste tijd wat minder. Dan krijg je kritiek en dat hoort uiteindelijk allemaal bij het vak en het leven van een td", weet Brands. "Hem kennende komt hij wel weer terug."