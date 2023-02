'iPhone City' in China: 'Wegwezen, je bent hier niet om te praten met de media'

In Nieuw Zhengzhou, beter bekend als 'iPhone City', leiden alle wegen naar de reusachtige fabriekshallen van Foxconn. Waar je ook staat tussen de geelbruine wolkenkrabbers, vanuit vrijwel elke hoek zijn grote grijze muren te zien waarachter gewerkt wordt aan de nieuwste smartphonemodellen die Apple hier laat produceren.

Dit is het epicentrum van Apples wereldwijde iPhone-productie. "Als je leest over Apples geschiedenis, gaat het vaak over Steve Jobs of misschien Tim Cook. Maar onderschat niet hoeveel China heeft betekend", zegt Patrick McGee, Apple-verslaggever bij de Financial Times. Hij onderzocht de relatie van de techgigant met China en die staat onder druk. Apple had afgelopen kwartaal last van productieproblemen. De winst daalde vorig jaar, blijkt uit cijfers die het bedrijf gisteravond presenteerde.

"Het land heeft er geen enkele moeite mee om een heel dorp te verplaatsen als dat nodig is voor Apples productie", zegt McGee. Jaarlijks werken er honderdduizenden mensen in de fabrieken van Foxconn.

Extreem verweven met leveranciers

Apple houdt daar alle touwtjes strak in handen. "Het bedrijf is extreem verweven en verbonden met zijn leveranciers", zegt de Financial Times-journalist. Voor de pandemie stuurde het bedrijf tot vijftig medewerkers per dag vanuit de VS naar China om daar weken of maanden mee te kijken. Alles om ervoor te zorgen dat de productie zonder problemen verloopt.

Maar afgelopen najaar ging dat volledig mis. In november braken er protesten uit tegen de werkomstandigheden, nadat er een corona-uitbraak was geweest in de fabriek. De politie maakte daar met geweld een eind aan, was te zien op beelden op sociale media.